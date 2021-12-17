В ростовском суде объяснили исчезновение приговора с информацией о российских военных на Донбассе

Приговор Кировского районного суда Ростова-на-Дону, в котором упоминаются воинские части Вооруженных сил России на Донбассе, исчез с сайта суда в связи с проведением «технических работ». Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в суде.



«В связи с техническими регламентными работами», — сказали в Кировском районном суде Ростова-на-Дону, отвечая на вопрос о том, почему исчез приговор с сайта.



Там пообещали, что после окончания работ текст приговора снова появится на сайте.



Комментируя указанную информацию о российских воинских частях на востоке Украины, в суде объяснили, что в приговоре были приведены показания подсудимого.



«В приговоре указаны показания подсудимого, который может свою защиту осуществлять любыми возможными для себя способами. В том числе он давал показания и указал [информацию] о дислокации Вооруженных сил Российской Федерации», — сказали «Новостям Донбасса» в Кировском районном суде Ростова-на-Дону.



Там подчеркнули, что суд не проверял эти показания подсудимого.



«Его показания судом не были исследованы и не дана была оценка. Суд не устанавливал в судебном заседании о том, правдивые ли эти показания либо не правдивые. Судом исследовались обстоятельства посредничества во взяточничестве, в котором как раз обвинялся [Вячеслав] Забалуев», — отметили в суде.



Вместе с тем в тексте приговора, архивная копия которого доступна в сети, есть вывод суда, согласно которому «анализ содержания показаний указанных лиц, подробно описавших и подтвердивших определенные обстоятельства, имеющие прямое и непосредственное отношение к преступной деятельности Забалуева В.Н., не свидетельствует об их недопустимости или недостоверности».



«Показания названных лиц, детально описавших известные им сведения, подверглись тщательной проверке и оценке судом, а также сопоставлены с иными исследованными судом доказательствами», — говорится в решении.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором подтверждается присутствие российских военных на Донбассе. В тексте приговора отмечалось, что «продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР».



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ошибкой» информацию в материалах российского суда о поставке продовольствия российской армии на Донбассе.



В МИД Украины заявили, что решение российского суда поможет Киеву в международных судебных инстанциях.