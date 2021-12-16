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«Явка с повинной». МИД Украины — о признании суда присутствия российских военных на Донбассе

16 декабря 2021, 17:23

«Явка с повинной». МИД Украины — о признании суда присутствия российских военных на Донбассе

Признание судом в России присутствия российских военных на Донбассе поможет Украине в международных судебных инстанциях. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии «Новостям Донбасса».

«Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе. В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта», — отметил Николенко.

По его словам, это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях.

«Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности», — подчеркнул спикер МИД.

Николенко заявил, что не удивлен тем фактом, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа. «Но скрыть преступления России против Украины не удастся», — резюмировал он.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором подтверждается присутствие российских военных на Донбассе. В тексте приговора отмечалось, что «продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ошибкой» информацию в материалах российского суда о поставке продовольствия российской армии на Донбассе.

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