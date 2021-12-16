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Приговор суда Ростова подтвердил присутствие российских военных на Донбассе

16 декабря 2021, 11:28

Приговор суда Ростова подтвердил присутствие российских военных на Донбассе

Кировский районный суд Ростова-на-Дону в ноябре вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военных на Донбассе. Текст приговора опубликован на сайте суда.

Фигурантом дела был заместитель областного управляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний. Его признали виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа РФ в звании подполковника.

Из приговора следует, что чиновник требовал ежемесячно 90 тысяч рублей за беспрепятственную поставку продовольствия российским военнослужащим. Указано, что речь идет о военных, которые находятся на востоке Украины. 

«В его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе <…> Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР», — говорится в материалах дела.

Согласно показаниям обвиняемого, поставки продовольствия на неподконтрольную Украине часть Донбасса осуществлялись раз в две недели. Для этого формировалась колонна из «более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн». Среди продуктов были мука, консервы, свежие овощи. «Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 миллионов рублей», — указано в приговоре.

По разным оценкам, одной такой поставки достаточно, чтобы накормить порядка 25 тысяч человек. Подсудимый также сообщил, что перед отправкой груза провиант проверял «россиянин в звании майора», а на территории Донбасса грузовики находились «под охраной принимающей стороны».

Россия продолжает отказываться признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Кремль всячески настаивает на том, что власти Украины должны сесть за стол переговоров с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР». Киев же хочет решить конфликт с Москвой напрямую. При этом против России продолжают действовать западные санкции за захват Крыма и поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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