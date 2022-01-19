Потасовка между полицией и сторонниками Порошенко произошла у суда в Киеве

Потасовка полиции и митингующих. Скриншот: телеканал «Рада»

Напротив Печерского районного суда в Киеве произошла потасовка между полицией и сторонниками пятого президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.



Конфликт возник из-за бочек-печей, которые митингующие хотели установить, чтобы согреться. Полиция была против, аргументируя это опасностью открытого огня, и отобрала бочки.



Во время столкновений кто-то применил слезоточивый газ.



Спустя 5 минут конфликт удалось урегулировать. Есть ли задержанные, на данный момент неизвестно.



Обновлено. Конфликт между полицией и сторонниками Порошенко позже снова возобновился из-за палаток, которые устанавливали митингующие.



Заседание Печерского суда по избранию Порошенко меры пресечения начнется в 14:00. Предыдущее заседание состоялось 17 января. Оно длилось почти 12 часов однако, судья Алексей Соколов перенес оглашение меры пресечния на среду.

20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.



6 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Порошенко. В частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.



Однако, как выяснилось, под арест не попала корпорация Roshen и другие крупные бизнес-активы Порошенко, потому что он заранее переписал их на старшего сына.



Порошенко считает уголовное производство против него политически мотивированным.