В Украине число случаев коронавируса резко возросло до 18,5 тысячи за сутки

За среду, 19 января, в Украине выявили 18 479 случаев заражения коронавирусом, что на 5 664 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 4 446 пациентов, умерли 131 человек. Вчера госпитализировали 2 151 заболевшего.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 799 382 человек. Из них выздоровели 3 571 782 пациента, а умерли 98 843 человека.



Вчера вакцинировались 74 759 человек.



С начала прививочной кампании вакцинирован 15 080 101 человек, из них получили первую дозу — 15 080 099 человек, получили две дозы — 14 375 825 человек. Получили дополнительную дозу — 11 205 человек, бустерную дозу — 146 105 человек. В общей сложности проведено 29 613 234 прививки.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.