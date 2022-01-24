Почти 13 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 23 января, в Украине выявили 12 915 случаев заражения коронавирусом, что на 2 529 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 2 430 пациентов, умерли 67 человек. Вчера госпитализировали 1 836 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 870 370 человек. Из них выздоровели 3 585 338 пациентов, а умерли 99 282 человека.



Вчера вакцинировался 22 541 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 164 118 человек, из них получили первую дозу — 15 164 116 человек, получили две дозы — 14 466 084 человека. Получили дополнительную дозу — 13 108 человек, бустерную дозу — 208 784 человека. В общей сложности проведено 29 852 092 прививки.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.