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В Кремле озвучили ожидания от встречи Козака с советниками лидеров Нормандского формата

25 января 2022, 12:30

В Кремле озвучили ожидания от встречи Козака с советниками лидеров Нормандского формата

У Кремля нет сомнений, что заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на встрече в Париже с политсоветниками Нормандского формата доведет до них озабоченность России по поводу ситуации на линии соприкосновения на Донбассе. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос по ситуации на линии соприкосновения на Донбассе, он уточнил, что сегодня в Париже собираются политические советники по Нормандскому формату.

«Они смогут обсудить и положение на линии соприкосновения. Не сомневаюсь, что наш коллега Козак доведет наши озабоченности до сведения собеседников по «нормандской четверке», — сказал Песков.

Ранее Песков говорил, что к теме дальнейшего будущего самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» следует подходить аккуратно, не усиливая напряженность. Он подчеркнул, что не будет комментировать «саму инициативу с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе».

Песков прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении в этой стране переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявив, что «приветствуются усилия любых стран, которые могут оказать помощь в урегулировании ситуации в Украине».

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Места
Украина-Россия Нормандский формат Линия соприкосновения
Люди
Дмитрий Песков Дмитрий Козак

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