В России рассказали, какое оружие могут передать «Л-ДНР»

Россия может передать на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса ПЗРК, противотанковые снаряды, мины. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, передает «Интерфакс».



По его словам, это оружие, чтобы «непризнанным республикам помочь обороняться».



«Это конечно, противотанковые снаряды, это наверное, переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не было ударов с воздуха. Это могут быть мины, для того, чтобы поставить минные поля, и колонны бронетехники не могли прорваться на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — заявил Гурулев.



Он добавил, что «подразделения народной милиции» «ДНР» и «ЛНР» — это «сугубо оборонительная организация».

«Единая Россия» обратилась к руководству РФ с просьбой предоставить группировкам «ДНР» и «ЛНР» вооружение. Ранее с призывом предоставить «Л-ДНР» оружие выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в военной и финансовой поддержке «ДНР» и «ЛНР» начиная с 2014 года. Кремль обвинения отвергает.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе неоднократно фиксировала новейшую российскую военную технику, что указывает на причастность РФ к конфликту.