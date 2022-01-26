«Единороссы» просят Путина предоставить «ДНР» и «ЛНР» оружие

«Единая Россия» обратилась к руководству РФ с просьбой предоставить группировкам «ДНР» и «ЛНР» вооружение. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.



«Мы обращаемся к руководству нашей страны [с просьбой] оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — приводит слова Васильеа пресс-служба российской провластной партии.



По словам «единоросса», его партию «очень беспокоит благополучие мирных граждан». Также Васильев утверждает, что «военные обстрелы в Луганской и Донецкой областях увеличиваются, снова гибнут люди, страдают, разрушается их собственность».



Отметим, что утверждение об «усилении обстрелов» не соответствует действительности. С начала 2022 года на Донбассе сократилось число обстрелов, что отмечает как украинская сторона, так и группировки «Л-ДНР». Также об уменьшении обстрелов сообщала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Сегодня ранее с призывом предоставить «Л-ДНР» оружие выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в военной и финансовой поддержке «ДНР» и «ЛНР» начиная с 2014 года. Кремль обвинения отвергает.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе неоднократно фиксировала новейшую российскую военную технику, что указывает на причастность РФ к конфликту.