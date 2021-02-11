Глава миссии ОБСЕ рассказал, что им не удалось выявить российских военных на Донбассе. Но видели технику

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли зафиксировать присутствие российских военных на Донбассе. Однако была выявлена военная техника.



Об этом заявил председатель СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик, выступая на заседании Совета безопасности ООН в связи с шестой годовщиной подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.



«Был задан вопрос о российском присутствии России на Донбассе. Я знаю, что на этот счет заявлял господин [предыдущий глава СММ ОБСЕ] Эртугрул Апакан. Во время моей работы в качестве руководителя миссии не было ни одного случая сообщений от наблюдателей о российских солдатах. Во время этого периода мы вели наблюдение во всех районах, где это было возможно и в зависимости от нашего потенциала», — сказал Чевик.



Представитель СММ ОБСЕ при этом напомнил, что миссия сообщала о военной технике.



Во время заседания Совбеза ООН о присутствии российских военных на Донбассе в своих заявлениях упомянули представители США, Германии и Великобритании. В свою очередь представитель РФ попросил Чевика ответить на вопрос, видела ли СММ ОБСЕ российских военных в зоне конфликта.