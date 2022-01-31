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В Госдуме РФ определились с датой рассмотрения вопроса о признании ОРДЛО

31 января 2022, 12:18

В Госдуме РФ определились с датой рассмотрения вопроса о признании ОРДЛО

Совет Государственной Думы РФ рассмотрит обращение депутатов от КПРФ к президенту России Владимиру Путину о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей 14 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Государственной думе.

«На Совете Думы 14 февраля планируем рассмотреть этот вопрос», — сказал собеседник агентства.

Совет Госдумы РФ отвечает за предварительную подготовку и рассмотрение вопросов деятельности парламента РФ. В частности, на заседании Совета формируют проект порядка работы Госдумы РФ.

9 января стало известно, что Компартия России подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР». 

Предложение депутатов Компартии РФ не соответствует нынешней позиции Москвы в переговорах Минского и Нормандского форматов, заявил и.о первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Андрей Костин.

Кремль отказался комментировать предложение КПРФ о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет официально рассмотрен Госдумой. При этом в Совете федерации РФ, комментируя инициативу Компартии РФ, заявили, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо.

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