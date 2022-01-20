В Кремле решили пока не комментировать идею КПРФ о признании «Л-ДНР»

Кремль не будет комментировать предложение КПРФ о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет официально рассмотрен Госдумой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Как я понимаю, сначала Дума должна проголосовать, принять или не принять данное обращение. Для этой депутатской инициативы есть определенная процедура. До ее завершения что-то говорить не считаю возможным», — сказал он.



Журналисты уточнили, что Компартия может обратиться с подобным проектом документа к гражданам. Песков ответил, что «любая политическая партия может обращаться».

Вчера, 19 января, депутатская фракция КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение Госдумы проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания «Л-ДНР».



Ранее секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что партией подготовлен проект постановления Госдумы РФ о признании «Л-ДНР». По его словам, это произойдет по аналогии с Южной Осетией и Абхазией, и эту задачу намерены реализовать в ближайшее время.



Представители провластной партии «Единая Россия» усомнились, что «ДНР» и «ЛНР» будут признаны в России в ближайшее время. Инициативу коммунистов даже называют «политическим пиаром».