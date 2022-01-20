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В Совете федерации РФ высказались насчет признания «ДНР» и «ЛНР»

20 января 2022, 09:28

В Совете федерации РФ высказались насчет признания «ДНР» и «ЛНР»

Замглавы международного комитета Совета федерации РФ Владимир Джабаров, комментируя инициативу Компартии РФ насчет признания группировок «ДНР» и «ЛНР», заявил, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо. Об этом он заявил в комментарии «РИА Новости».

«Вопрос о признании или непризнании [государств] — это прерогатива лиц, которые отвечают за внешнюю политику РФ», — сказал Джабаров и напомнил, что за внешнюю политику отвечает президент с помощью МИД. — «Любое оказание давления из любой партии неприемлемо».

По словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, «официальная позиция Кремля давно известна и находится в международном правовом поле на 100%». «В России все подобного рода вопросы уже почти два десятка лет регулируют наши законы. Это точно не предмет политического пиара», — подчеркнул он.

19 января депутаты от Компартии России предложили официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Также инициаторы постановления предлагают попросить Путина провести переговоры «с руководством обеих республик о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели проект постановления.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что не уверен в том, что сейчас Россия сможет признать «ДНР» и «ЛНР».

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