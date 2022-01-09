По аналогии с Южной Остией и Абхазией: В Госдуме РФ подготовили проект постановления о признании «Л-ДНР»

Компартия России подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев в интервью телеграм-каналу «Донбасс решает».



«Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной Думы о признании по аналогии с Южной Остией и Абхазией Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Я уверен, что мы в ближайшее время сможем реализовать эту задачу», — сказал Тайсаев.



Он отметил, что «альтернативы Минским соглашениям нет», но якобы власти в Киеве «затягивают специально», чтобы их не выполнять.



«Сегодня гибнут наши граждане, наши люди, наши соотечественники, наши родные и близкие. Мы с этим не можем смириться и однозначно мы эту задачу решим», — утверждает Казбек Тайсаев.

Общественная организация «Восточная правозащитная группа» называет депутата Государственной думы РФ Казбека Тайсаева куратором неподконтрольного Донбасса от КПРФ. Он курирует направления развития международного сотрудничества с левыми партиями и левыми профсоюзами других стран.