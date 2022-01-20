Признание «ДНР» и «ЛНР» не соответствует позиции РФ в переговорах — Костин

Предложение депутатов Компартии РФ обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать отдельные районы Донбасса не соответствует нынешней позиции Москвы в переговорах Минского и Нормандского форматов. Об этом заявил и.о первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Андрей Костин.



«Идея о признании Российской Федерацией так называемых "Л/ДНР", предложенная депутатами от КПРФ не соответствует нынешней позиции РФ по поддержке переговорного процесса в Минском и Нормандском форматах, в связи с чем я не вижу на данный момент предпосылок к тому, что такое решение будет поддержано на уровне парламента РФ», — заявил Костин в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



Вместе с тем, как отметил Костин, учитывая, что такой проект постановления зарегистрирован, представляется целесообразным получить разъяснения от делегации РФ в ходе предстоящих консультаций в Трехсторонней контактной группе.



Следующее заседание ТКГ запланировано на 26 января.

19 января депутаты от Компартии России предложили официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР».



В Кремле ответили, что не будут комментировать предложение о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет официально рассмотрен Госдумой.



Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что не уверен в том, что сейчас Россия сможет признать «ДНР» и «ЛНР».



А в Совете федерации РФ отметили, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо.