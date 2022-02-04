«ДНР» сообщила, что в почти 500 «заминированных» школах и вузах взрывчатки не нашли

Информация о минировании учреждений образования в разных городах на подконтрольной группировке «ДНР» территории, поступившая 2-3 февраля, не подтвердилась. Об этом сообщили в «МЧС ДНР».



«По результатам поведенных работ взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.



В «ведомстве» уточнили, что общими силами «МЧС» и «МВД» было проверено 490 зданий в Донецке, Макеевке, Енакиево, Горловке, Харцызске, Ясиноватой, Новоазовске, Кировском, Снежном, Докучаевске, Торезе, Ждановке, Дебальцево и Амвросиевском районе.

С утра 2 февраля в Донецке поступили сообщения о минировании 85 школ, а также вузов и других учебных заведений. Кроме того, информация о заминировании школ поступила как минимум в десяти городах на подконтрольной группировке «ДНР» территории.