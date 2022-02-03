Массовые «минирования»: «ДНР» вторые сутки ищет взрывчатку на объектах в Донецке

В среду, 2 февраля, «спецслужбы» группировки «ДНР» провели проверку 117 объектов в оккупированном Донецке на наличие взрывных устройств, отработка оставшихся зданий продолжится в четверг. Об этом сообщил глава оккупационной «администрации» города Алексей Кулемзин.



По его словам, взрывные устройства обнаружены не были.



«Работы по обследованию оставшихся 56 зданий на предмет выявления взрывоопасных предметов продолжаются сегодня с 08:00», — написал он в Телеграм.

Группировка «ДНР» 2 февраля получила сообщения о минировании около 400 зданий на подконтрольной ей территории, среди которых 85 школ. Сообщения касались, в том числе, зданий школ и университетов под контролем «ДНР», учащиеся и персонал были эвакуированы.