«ДНР»: Как минимум в десяти городах поступили сообщения о минировании школ

Сообщения о заминировании школ поступили сегодня как минимум в десяти городах на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом заявили в «администрациях» городов при «ДНР».



С утра в Донецке поступили сообщения о минировании 85 школ, далее «мэр» Горловки Иван Приходько сообщил, что проверяют информацию о минировании всех школ в городе. В Донецке и Горловке школьники были переведены на дистанционное обучение.



«Мэр» Енакиево при «ДНР» Роман Храменков написал в своем телеграм-канале, что сегодня также поступили анонимные сообщения о минировании всех школ.



«В связи со сложившейся ситуацией учащиеся 27 муниципальных общеобразовательных учреждений города с сегодняшнего дня (на день раньше) переведены на дистанционный режим обучения», — написал Храменков.



В «администрации» Макеевки сообщили, что «поступил сигнал о минировании ряда учреждений образования города Макеевки. Информация была отправлена анонимно по электронной почте». Отмечается, что людей эвакуировали, а специалисты приступили к обследованию объектов.



Кроме того, сообщения о минировании школ поступили в Ждановке, Кировском, Иловайске, Докучаевске, Харцызске, Зугрэсе, Новоазовском районе, о чем написали в соцсетях главы местных «администраций».

1 февраля «ДНР» заявила, что во время проверки здания «администрации» Киевского района Донецка было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших.