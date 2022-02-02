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«ДНР»: Как минимум в десяти городах поступили сообщения о минировании школ

02 февраля 2022, 10:46

«ДНР»: Как минимум в десяти городах поступили сообщения о минировании школ

Сообщения о заминировании школ поступили сегодня как минимум в десяти городах на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом заявили в «администрациях» городов при «ДНР».

С утра в Донецке поступили сообщения о минировании 85 школ, далее «мэр» Горловки Иван Приходько сообщил, что проверяют информацию о минировании всех школ в городе. В Донецке и Горловке школьники были переведены на дистанционное обучение.

«Мэр» Енакиево при «ДНР» Роман Храменков написал в своем телеграм-канале, что сегодня также поступили анонимные сообщения о минировании всех школ. 

«В связи со сложившейся ситуацией учащиеся 27 муниципальных общеобразовательных учреждений города с сегодняшнего дня (на день раньше) переведены на дистанционный режим обучения», — написал Храменков.

В «администрации» Макеевки сообщили, что «поступил сигнал о минировании ряда учреждений образования города Макеевки. Информация была отправлена анонимно по электронной почте». Отмечается, что людей эвакуировали, а специалисты приступили к обследованию объектов.

Кроме того, сообщения о минировании школ поступили в Ждановке, Кировском, Иловайске, Докучаевске, Харцызске, Зугрэсе, Новоазовском районе, о чем написали в соцсетях главы местных «администраций».

1 февраля «ДНР» заявила, что во время проверки здания «администрации» Киевского района Донецка было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Обошлось без пострадавших.

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