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Козак рассказал о готовности Киева вести переговоры с «Л-ДНР» через ОБСЕ. Но Москву это не устраивает

11 февраля 2022, 15:56

Козак рассказал о готовности Киева вести переговоры с «Л-ДНР» через ОБСЕ. Но Москву это не устраивает

Во время вчерашней встречи советников «нормандской четверки» украинская сторона выразила готовность вести переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР» только через ОБСЕ. Об этом заявил участник переговоров от России, замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, как Украина интерпретирует пункт Минских соглашений о прямом диалоге с Донецком и Луганском, Козак сказал: «Украинская сторона сказала, что это невозможно, что они считают, что нужно наполнить слово "консультации" и "обсуждение" другим содержанием, что этот разговор возможен только через посредников, что чуть ли не действующий председатель ОБСЕ должен быть посредником между Киевом и Донбассом. А по возникающим разногласиям решения должны приниматься в Нормандском формате, что тоже невозможно и не предусмотрено никакими документами и соглашениями».

Он подчеркнул, что международные посредники не могут согласовывать украинские законы, это прерогатива «сторон конфликта». Кремль продолжает отрицать, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

«Нормандский формат, иностранные государства — Россия, Германия, Франция — не могут диктовать украинским законодателям и исполнительной власти, какие поправки принимать, — сказал Козак. — Это может быть только продуктом, результатом договоренности между гражданами Украины, которые проживают по одну сторону линии соприкосновения и по другую сторону. Из этой логики исходят Минские соглашения».

По словам представителя России, вчера состоялось «такое знаковое совещание в Нормандском формате», которое «закончилось безрезультатно». «Но отрицательный результат — тоже результат. У нас появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров», — подчеркнул Козак.

Он считает, что Украина манипулирует Германией и Францией в, а они «с удовольствием поддаются на манипуляции».

«Оказалось, что Нормандский формат, во всяком случае трое из четырех участников в нормандском формате, не готовы выполнять Минские соглашения», — полагает он.

10 февраля в Берлине состоялась вторая с начала года встреча «нормандских» советников. Несмотря на то, что переговоры продолжались почти 9 часов, сторонам не удалось согласовать итоговый документ.

Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что процесс работы Нормандского формата по Донбассу удалось разблокировать. Он прогнозирует, что теперь встречи советников лидеров четырех стран будут проходить чаще.
 
Российская сторона ожидает, что на следующем заседании ТКГ «Украина будет выполнять словесное джентельменское соглашение о том, что политические условия начнут обсуждаться».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что если Украина пойдет на прямой диалог с «Л-ДНР», то тогда статус России с участника конфликта изменится на статус посредника в конфликте.

В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.

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