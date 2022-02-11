Кулеба объяснил, почему Киев отказывается от прямых переговоров с «Л-ДНР»

Ключевым вопросом на вчерашних переговорах советников лидеров Нормандского формата в Берлине был прямой диалог между Украиной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Этот вопрос хорошо всем известен. Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками". Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта изменится на статус посредника в конфликте, именно поэтому мы на это не идем», — сказал он на брифинге в Харькове.



Кулеба заявил о готовности Киева к продолжению переговоров в Нормандском формате. «Наше единственное стремление сейчас — это действительно разблокировать работу Трехсторонней контактной группы для того, чтобы можно было двигаться вперед в вопросе урегулирования этого конфликта и прекращения войны в Украине», — добавил глава МИД.



Кулеба подчеркнул, что вчера глава Офиса президента Андрей Ермак о остальные члены делегации в Берлине «абсолютно удержали все наши позиции, не уступили ни в каких моментах, важных для Украины и не пересекли никаких "красных линий"».



Он также отметил, что Россия начала очередную волну обвинений в адрес Украины по поводу того, что она якобы готовит наступление на Донбассе.



«Хочу абсолютно официально заявить, что никаких наступательных действий Украина не планирует, никакие провокации нам не нужны. Все эти сообщения с российской стороны направлены на нагнетание эмоционального состояния и попытки перекладывания ответственности на Украину», — подчеркнул министр.

10 февраля в Берлине состоялась вторая с начала года встреча «нормандских» советников. Несмотря на то, что переговоры продолжались почти 9 часов, сторонам не удалось согласовать итоговый документ.



Российская сторона ожидает, что на следующем заседании ТКГ «Украина будет выполнять словесное джентельменское соглашение о том, что политические условия начнут обсуждаться».



В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.