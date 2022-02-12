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Германия сокращает численность дипломатов в Украине и переносит посольство

12 февраля 2022, 16:16

Германия сокращает численность дипломатов в Украине и переносит посольство

Германия сократит численность дипломатов в посольстве в Киеве, а также переместит Генеральное консульство из Днепра во Львов. Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Я решила усилить уже принятые меры по предотвращению кризиса. В настоящий момент в Министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений», — приводит слова Бербок пресс-служба МИД Германии в субботу, 12 февраля.

Посольство в Киеве продолжит работу, но дипломатический персонал будет сокращен.

Бербок также призвала граждан Германии, находящихся в Украине, задуматься над возможностью покинуть страну.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что США предупредили союзников по НАТО о готовящемся нападении России на Украину, которое по их информации, может произойти 16 февраля.

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С призывом к своим гражданам как можно скорее покинуть Украину обратились США, Новая Зеландия, посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи.

Сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину.

США эвакуируют дипломатов из Украину, а также приостанавливают предоставление консульских услуг.

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