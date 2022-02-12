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США предупредили НАТО о вторжении РФ в Украину 16 февраля — Spiegel

12 февраля 2022, 10:21

США предупредили НАТО о вторжении РФ в Украину 16 февраля — Spiegel

Спецслужбы США предупредили союзников по НАТО о готовящемся нападении России на Украину, которое по их информации, может произойти 16 февраля. ​В пятницу ЦРУ и американские военные сообщили правительству Германии и другим странам НАТО, что они опасаются, основываясь на новой информации, что атака может произойти уже в следующую среду, сообщает немецкое издание Spiegel.

По словам нескольких дипломатов и военных чиновников, США рассказали много подробностей во время секретных брифингов. Были описаны конкретные маршруты российского вторжения, а также отдельные задачи, которые они должны выполнять. В качестве возможного начала вторжения называлась дата 16 февраля.

Первоначально Берлину не удалось выяснить, на какой информации основывалось решительное предупреждение США. Однако было сказано, что американские отчеты были очень подробными и подкреплены многими источниками. При этом невозможно спрогнозировать, является ли нападение неизбежным. Инсайдеры, однако, считают возможным, что США намеренно распространили эту информацию, чтобы сорвать российские планы нападения.

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Западные военные чиновники и дипломаты заявили, что американские спецслужбы, очевидно, перехватили признаки того, что российское руководство подготовило военных к предстоящей среде. Является ли это уже принятым решением, на данный момент достоверно сказать нельзя.

За последнюю неделю Россия перебросила к западной границе внутренние войска и тяжелую военную технику, в том числе комплексы «Бук» и «Искандер» к тем, что уже сосредоточены вокруг Украины. Об этом рассказал руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По наблюдениям CIT, России нужно еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления.

С призывом к своим гражданам как можно скорее покинуть Украину обратились США, Новая Зеландия, посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи.

Сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину.

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