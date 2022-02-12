Новая Зеландия призвала своих граждан покинуть Украину

Правительство Новой Зеландии советует своим гражданам немедленно покинуть Украину в связи с возрастающей эскалацией вокруг ее границ со стороны России. Об этом следует из заявления министра иностранных дел страны Нанайи Махуты.



«В ответ на усиление напряженности между Россией и Украиной, правительство Новой Зеландии советует новозеландцам, находящимся в Украине, немедленно покинуть страну, пока есть коммерческие рейсы, способные доставить их домой», — заявила Махута.



Она отметила, что так как в Украине нет дипломатического представительства Новой Зеландии, возможности правительства страны по оказанию консульской помощи новозеландцам здесь весьма ограничены.



«Ситуация с безопасностью в Украине может измениться в кратчайшие сроки, и новозеландцам не следует рассчитывать на помощь в эвакуации в таких обстоятельствах», — уточнила министр.



Правительство Новой Зеландии также призвало Россию предпринять немедленные шаги для снижения напряженности.

С призывом к своим гражданам как можно скорее покинуть Украину обратились США, посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи.



Сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину.