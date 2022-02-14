СНБО не видит оснований для закрытия неба над Украиной

Украина не планирует закрывать своё воздушное пространство для гражданской авиации, поскольку для этого нет никаких оснований, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы небо наше не закрываем, и закрывать на сегодняшний день не собираемся, и нет для этого тех или иных оснований. Это, во-первых. Что касается некоторых компаний, которые имеют в лизинге самолеты и перестраховываются. В первую очередь, это связано с Нидерландами. Вы помните, когда Российская Федерация сбила МН17 на территории Донецкой области. Они на сегодняшний день перестраховываются. Ещё раз подчеркиваю: мы этого не видим, мы закрывать это не будем», — сообщил Данилов журналистам по итогам встречи с представителями Верховной Рады в понедельник.

Напомним, Кабинет министров принял решение о выделении Мининфраструктуры 16,6 миллиарда гривен из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения безопасности полетов самолетов в воздушном пространстве страны.