МАУ отзывает часть самолетов за границу, а SkyUp возобновил продажу билетов

Украинский лоукостер SkyUp возобновил продажу билетов на все рейсы и даты по результатам переговоров со страховщиками. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.



Ранее SkyUp приостановила продажу билетов на 14–16 февраля после того, как ряд страховых компаний прекратили страхование самолетов для полетов над Украиной из-за угрозы вторжения России, а арендодатели самолетов потребовали вывезти их на территорию ЕС.



«Переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и Правительством мы сумели добиться результатов — полеты в Украине остаются безопасными и защищенными», — прокмментировал генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.



Тем временем авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по требованию лизингодателей отзывает часть самолетов из Украины в связи с прекращением страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



Пять самолетов Boeing 737-800 отправят в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Еще два самолета отправят на плановое техническое обслуживание двигателей в белорусский Белград.

Читайте также: Кабмин выделил более 16 миллиардов гривен для обеспечения безопасности полетов