Кабмин выделил более 16 миллиардов гривен для обеспечения безопасности полетов

Правительство Украины приняло решение о выделении Мининфраструктуры средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения безопасности полетов самолетов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает правительственный портал по итогам внеочередного заседания правительства, которое состоялось в воскресенье вечером.



Для этого по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады объем резервного фонда госбюджета увеличен на 16,6 миллиарда гривен.



Средства будут храниться на отдельном счете министерства инфраструктуры и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.



«Сегодняшнее решение — это сигнал для международного сообщества, что Украина готова брать на себя финансовые обязательства за безопасность самолетов в украинском воздушном пространстве. В частности, уже с 14 февраля мы начинаем гарантировать реальными денежными средствами финансовые обязательства лизинговых компаний», — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.



По его словам, выделенные средства покрывают страховые случаи для не менее 23 самолетов.



«Еще раз подчеркну, что оснований для паники нет, украинское небо остается открытым, большинство полетов в и из Украины совершаются в штатном режиме. Мы на постоянной связи с нашими международными партнерами и украинскими компаниями для предупреждения любых возможных кризисных ситуаций», — заверил Кубраков.



После урегулирования и нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в госбюджет, указано в сообщении.

Украина официально опубликовала аэронавигационную информацию об активации потенциального опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля.



В связи с этим с понедельника, 14 февраля, авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной, и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.



12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.