ЕС осудил обращение Госдумы РФ к Путину о признании ОРДЛО

Европейский Союз осуждает решение Госдумы России обратиться к президенту РФ Владимиру Путину относительно признания отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



«ЕС решительно осуждает решение Государственной Думы России направить президенту Путину призыв признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований», — написал он в Твиттер.



Боррель отметил, что в случае признания ОРДЛО, Россия нарушит Минские договоренности.

Во вторник Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Киев назвал это шагом к разрушению Минских договоренностей.



Комментируя обращение Госдумы РФ Путин заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.