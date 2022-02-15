«Это станет катастрофой»: Шольц отреагировал на возможное признание ОРДЛО Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможное признание Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей станет политической катастрофой, а также нарушением Минских договоренностей. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным во вторник.



«Если парламент России примет то, что было предложено и это станет реальностью, конечно, это будет означать нарушение минских договоренностей. Это будет означать, что процесс прервется и это будет политической катастрофой», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с Путиным.

Во вторник Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Киев назвал это шагом к разрушению Минских договоренностей.



Комментируя обращение Госдумы РФ Путин заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.