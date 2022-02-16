Скорый и жесткий ответ: Блинкен предостерег РФ от признания «Л-ДНР»

Признание Россией самопровозглашенных «Л-ДНР» встретит скорый и жесткий ответ США. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.



«Одобрение Кремлем этого обращения означало бы полный отказ российским правительством от своих обязательств по Минским соглашениям, определяющим процесс полной политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей украинского Донбасса», — заявил он.



По словам Блинкена, одобрение этого обращения еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, будет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленные Россией обязательства продолжать дипломатию для достижения мирного разрешения этого кризиса, а также потребует быстрого и жесткого ответа со стороны США «в полной координации с нашими союзниками и партнерами».

15 февраля Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». В Украине назвали это шагом к разрушению Минских договоренностей.



Комментируя обращение Госдумы РФ Путин заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.



В Кремле согласны, что признание «Л-ДНР» будет противоречить Минским соглашениям.