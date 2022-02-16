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Зеленский: Изменений ситуации на границах и линии соприкосновения на Донбассе пока нет

16 февраля 2022, 19:50

Зеленский: Изменений ситуации на границах и линии соприкосновения на Донбассе пока нет

На границах Украины с Россией, Беларусью и на линии соприкосновения с оккупированными территориями на сегодня ситуация контролируемая, но она пока остается прежней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе включения в эфир телемарафона ко Дню единения из Мариуполя.

«Мы не видим сейчас изменений. Мы видим большое скопление войск, оно не меняется за последние уже недели, мы видим те или иные небольшие ротации. Я бы не называл это сегодня отведением войск со стороны Российской Федерации. Мы не можем это констатировать. Ротации, отведение и снова возвращение назад — мы это видели и в пик увеличения военных на границах и в прошлом году, поэтому я бы не делал предварительных выводов», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что просил бы и много СМИ как внутри Украины, так и за границей «не делать таких больших и громких предварительных выводов».

«Радоваться рано, но происходит именно то, что мы видели и нашей разведкой и нашими военными подтверждено. Поэтому констатировать отведение мы будем, когда это произойдет и будет какой-то небольшой период в уменьшении этих группировок, военных и техники на тех или иных участках границ», — заявил президент.

Глава государства добавил, что со своей стороны, Украина прикладывает много дипломатических усилий для деэскалации, и много стран ее поддерживают.

15 февраля министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт.

НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости быстро вернуть войска к границе.

Президент Владимир Зеленский отметил, что пока заявления России об отводе войск остаются лишь заявлениями. 

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