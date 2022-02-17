НАТО об обстрелах на Донбассе: РФ может создать повод для вторжения в Украину

НАТО обеспокоена возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает «Европейская правда».



«Мы озабочены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину. До сих пор нет ясности, уверенности в намерениях России» — сказал он.



Генсек повторил, что НАТО «пока не видит значительного отвода» сил России.



«Мы призываем Россию сделать то, что она говорит, и отвести свои силы от границ Украины. Это будет важный первый шаг к мирному политическому решению проблемы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что боевики группировки «ЛНР» сегодня утром обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад. В результате пострадали трое работников детского сада — две женщины и мужчина получили контузии.



Кроме того, под обстрел «ЛНР» попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Станице Луганской.



Также со стороны подконтрольной группировке «ЛНР» территории обстрелян поселок Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея. Об этом сообщает Попаснянская городская военно-гражданская администрация.



В Марьинке на Донетчине была ранена местная жительница.