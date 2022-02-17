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В Марьинке ранена местная жительница в результате обстрела

17 февраля 2022, 13:25

В Марьинке ранена местная жительница в результате обстрела

Жительница Марьинки в Донецкой области была ранена сегодня утром во время обстрела. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его данным, в 9:50 во время обстрела города множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости получила местная жительница 1957 года рождения.

Каретой скорой помощи женщина была доставлена в травматологическое отделение городской больницы Курахово.

На момент обстрела женщина находилась на автобусной остановке.

По предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки, недалеко от Марьинской школы № 2, на расстоянии менее 100 метров от офиса Гуманитарная миссия «Пролиска».

Сегодня утром видео из Марьинки, на котором слышны звуки боя, опубликовала местная жительница в TikTok.

@sanechka3704 #михочемомиру#миукраїна#тиктокпустиврек ♬ оригинальный звук - Александра Сысенко


Подконтрольная украинскому правительству Марьинка находится недалеко от оккупированного «ДНР» Донецка. «СЦКК ДНР» заявило о повреждениях жилых домов в поселке шахты «Трудовская» на окраине Донецка в результате обстрела.

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