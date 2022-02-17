Боевики обстреляли Врубовку на Луганщине: один снаряд попал во двор лицея

Со стороны подконтрольной группировке «ЛНР» территории обстрелян поселок Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея. Об этом сообщает Попаснянская городская военно-гражданская администрация.



Отмечается, что обстрел ппроизошел примерно в 10:25.



На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала. По состоянию на 11:10 восемь учеников и два сотрудника персонала находятся в подвале лицея, остальных детей забрали родители.



Кроме того, зафиксировано прямое попадание в хозпостройку одного из жилых домов, поврежден частный дом по улице Центральная.



Также перебит газопровод высокого давления. Без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.