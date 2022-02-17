«ЛНР» обстреляла Станицу Луганскую: один из снарядов попал в детский сад

Последствия обстрела детсада в Станице Луганская. Фото: гуманитарная миссия «Пролиска»

Боевики группировки «ЛНР» сегодня утром обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад.



Факт обстрела «Новостям Донбасса» подтвердили в Станично-Луганской ВГА.



Как сообщает гуманитарная миссия «Пролиска», обстрел произошел около 9 часов утра. В это время в детсаду уже находились дети.

Позже в оперативно-тактической группировке ВСУ «Север» уточнили, что в результате пострадали трое работников детского сада — две женщины и мужчина получили контузии. Воспитанники садика остались невредимыми. Во время обстрела в детсаду находились 20 детей и 18 работников, которых эвакуировали.



Пресс-центр штаба операции Объединенных сил отмечает, что также повреждения получила и коммунальная инфраструктура — половина населенного пункта осталась без электропитания.

Станица Луганская подконтрольна украинскому правительству. Населенный пункт граничит с Луганском, которых контролирует «ЛНР».



В Станице Луганской находится пункт пропуска между подконтрольной и неподконтрольной территориями. На данный момент КПВВ «Станица Луганская» — единственный пункт пропуска, который работает на Донбассе ежедневно.



КПВВ «Станица Луганская» сегодня работает в штатном режиме, сообщил «Новостям Донбасса» пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.