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Обстрелы на Донбассе вызывают беспокойство – глава Пентагона

17 февраля 2022, 15:50

Обстрелы на Донбассе вызывают беспокойство – глава Пентагона

Пентагон следит за обострением ситуации на Донбассе и собирает данные о происходящем. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы видели сообщения об обстрелах на Донбассе, и они вызывают беспокойство. Мы все еще собираем информацию», -сказал он.

Остин отметил, что в Штаты будут внимательно наблюдать за ситуацией в районе границы РФ и Украины. Также он напомнил, что, по мнению Вашингтона, российская сторона может попытаться спровоцировать кризисные ситуации в отношении Украины.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что РФ в последние несколько дней продолжала наращивание численности войск вблизи границы Украины,
«Мы не видим отвода сил. Напротив, мы видим наращивание сил, в то время как у них уже сконцентрировано более 150 тысяч, причем — даже в последние пару дней. Мы видим, что некоторые из этих войск переместились еще ближе к границе», — указал он.

Остин добавил, что США и союзники по НАТО следят за ситуацией на границе РФ и Украины, в частности, за возможными, по его словам, провокациями с российской стороны.

Ранее сообщалось, что боевики группировки «ЛНР» сегодня утром обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад. В результате пострадали трое работников детского сада — две женщины и мужчина получили контузии.

Кроме того, под обстрел «ЛНР» попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Станице Луганской.

Также со стороны подконтрольной группировке «ЛНР» территории обстрелян поселок Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея.

В Марьинке на Донетчине была ранена местная жительница.

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