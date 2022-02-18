Пушилин рассказал, что мужчин пока эвакуировать не будут

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин рассчитывает, что в ближайшие дни с Донбасса удастся вывезти «сотни тысяч людей». Об этом он завил в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, в эвакуационные автобусы не будут брать мужчин, потому что приоритет отдается детям, женщинам и пожилым людям.



При этом мужчины могут вывезти родственников на личном транспорте, на границе им препятствовать не будет, подчеркнул он.

Сегодня глава «ДНР» Денис Пушилин объявил об эвакуации жителей. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.



Похожее заявление о нобходимости срочного выезда людей позже сделал и глава «ЛНР» Леонид Пасечник. Оба главы самопровозглашенных формирований объясняют эвакуацию «угрозой наступления» украинской армии.



Президент России Владимир Путин поручил организовать прием беженцев из ОРДЛО в Ростовской области.



Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что Вооруженные силы Украины не будут идти в наступление на Донбассе, а конфликт будет решаться политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников.