Путин поручил главе МЧС вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев из ОРДЛО

Президент Владимир Путин поручил врио главы МЧС вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев из ОРДЛО. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», — приводит слова Пескова ТАСС.



Он также сообщил, что Путин поручил правительству РФ срочно обеспечить выплату каждому прибывающему из Донбасса в 10 тыс. рублей.

18 февраля глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.



Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей. В администрации губернатора Ростовской области заявляли, что ничего не знают о планах по размещению жителей ОРДО. Аналогичное заявление делали и в Кремле.



Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что украинская армия не планирует идти в наступление на Донбассе, а будет решать конфликт политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников.