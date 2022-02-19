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Наблюдатели ОБСЕ не смогли вблизи рассмотреть последствия обстрела детского сада в Станице Луганской

19 февраля 2022, 07:58

Наблюдатели ОБСЕ не смогли вблизи рассмотреть последствия обстрела детского сада в Станице Луганской

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уточняли сообщения о повреждениях детского сада в прифронтовой Станице Луганской, которые произошли 17 февраля. Об этом говорится в отчете миссии.

В документе сказано, что на улице Деповской, 22, примерно в 20 метрах к юго-западу от двухэтажного здания детского сада наблюдатели видели воронку на детской площадке, а также следы — по оценке, от разлета осколков — на внутренней части бетонного ограждения вокруг здания.

Также команда СММ видела пробоину диаметром около одного метра, а также разбитое окно на фасаде северо-восточной стены здания детсада и два разбитых окна на северо-западной стене — на первом и втором этаже.

По оценке миссии, повреждения возникли недавно, «но определить тип примененного вооружения или направление огня не удалось».

Сотрудники Управления по делам молодежи Станично-Луганской военно-гражданской администрации рассказали наблюдателям, что во время обстрела в детском саду находились 20 детей, при этом о случаях ранения не сообщалось.

При этом в отчете уточняется, что команде СММ удалось провести оценку только с расстояния примерно в 50 метров от северовосточного фасада и около 30 метрах от юго-западного фасада поврежденного здания, «поскольку сотрудник правоохранительных органов не позволил наблюдателям приблизиться к месту происшествия, заявив, что ведется расследование».

Утром 17 февраля подконтрольная Украине Станица Луганская оказалась под обстрелами, один из снарядов попал в детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Кроме того, под обстрел попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Станице Луганской, был разрушен частный жилой дом.

Вооруженные силы Украины и правоохранительные органы сообщили, что обстрел осуществили пророссийские боевики группировки «ЛНР». Обстрел Станицы Луганской расследуется как теракт.

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