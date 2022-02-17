СБУ расследует обстрел садика и школы на Луганщине как теракт

Следователи СБУ квалифицировали как теракт обстрел прифронтовой Станицы Луганской и поселка Врубовка в Луганской области утром 17 февраля, открыто уголовное дело. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



Около 9 утра боевики в течение 40 минут обстреливали Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов, в результате чего была повреждена военная техника, один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Трое работников получили контузии и доставлены в больницу.



Через полтора часа боевики нанесли артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.



В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке.



На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ в рамках открытых уголовных производств по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) УК.