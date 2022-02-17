Обстрел Станицы Луганской: боевики разрушили дом мирного жителя

Последствия обстрела в Станице Луганской. Фото: Евгений Каплин / Facebook

В Станице Луганской в результате прямого попадания снаряда поврежден жилой дом, в котором проживал местный житель 1958 года рождения, а также гараж и автомобиль. Об этом сообщил глава гуманитарной миссии «Проліска» Евгений Каплин.



«В результате обстрела полностью разрушена кровля дома и примыкающего к нему гаража, поврежден стоящий в гараже автомобиль, частично повреждены стены домовладения и мебель», — сообщил он.



Волонтеры посетили пострадавшего и передали ему материалы для экстренных ремонтов — тарпаулин для накрытия поврежденной кровли.

Около 9 утра 17 февраля боевики в течение 40 минут обстреливали Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов, в результате чего была повреждена военная техника, один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Трое работников получили контузии и доставлены в больницу. Открыто уголовное дело по статье теракт.