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Первые беженцы приехали в Ростовскую область, их разместят в лагерях

18 февраля 2022, 21:46

Первые беженцы приехали в Ростовскую область, их разместят в лагерях

Первые автобусы с эвакуированными жителями отдельных районов Донбасса прибыли в Ростовскую область.

«До 400 человек (ожидаются, — прим.) — женщины и дети. Все готово к их размещению, уже идет размещение. Два автобуса уже прибыло, чуть больше 50 человек», — заявил представитель лагеря в комментарии «РИА Новости».

Беженцев разместят в трех лагерях приграничного Неклиновского района Ростовской области — помимо «Звезды» они займут лагеря «Спутник» и «Котлостроитель». Там ожидают принять до 1,5 тысячи эвакуированных из Донбасса.

«РИА Новости» также сообщает о выезде из Луганска первых автобусов с эвакуированными.

Оккупированный Крым, город Сухум в непризнанной Абхазии, Мурманская область и республика Марий Эл (РФ) уже заявили о готовности принимать беженцев из Донецкой и Луганской областей.

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18 февраля глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.

Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Путин поручил врио главы МЧС РФ вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев из ОРДЛО.

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