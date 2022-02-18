Путин подписал указ о призыве резервистов

Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



«Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.



Правительству РФ и органам исполнительной власти РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.