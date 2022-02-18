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Пушилин и Пасечник записали видео об эвакуации жителей ОРДЛО за два дня до ее начала

18 февраля 2022, 21:39

Пушилин и Пасечник записали видео об эвакуации жителей ОРДЛО за два дня до ее начала

Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Скриншоты из видео Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Скриншоты из видео

Видео глав группировок «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об эвакуации жителей ОРДЛО были записаны еще два дня назад, 16 февраля. Это следует следует из метаданных опубликованных роликов.

На этот факт обратили внимание пользователи соцсетей, которые скачали видео Пушилина и Пасечника и проверили их метаданные.

«Новости Донбасса» смогли проверить ролик Пушилина, который до сих пор доступен в его телеграм-канале. Мы использовали сервис metadata2go.com. 

Метаданные показывают, что видео действительно было записано 16 февраля.

Примечательно, что в снятом заранее видео видеообращении Пушилин заявляет, что массовый выезд организован «с сегодняшнего дня, 18 февраля».

НД не смогли проверить видео Пасечника, потому что первоисточник уже удален. Однако в сети есть много свидетельств того, что оно тоже было записано 16 февраля. 

Кроме того, отмечается, что файл с видео Пасечника хранился в папке «Бросок мангуста».

Заявления Пушилина и Пасенчика об эвакуации были опубликованы днем, 18 февраля. Оба главы самопровозглашенных формирований объясняют эвакуацию «угрозой наступления» украинской армии.

Президент России Владимир Путин поручил организовать прием беженцев из ОРДЛО в Ростовской области.

Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что Вооруженные силы Украины не будут идти в наступление на Донбассе, а конфликт будет решаться политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников. Также наступление опроверг главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украина расценивает сообщение об эвакуации людей в ОРДЛО как провокацию, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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