Россия признала независимость «Л-ДНР» в пределах Донецкой и Луганской областей — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признала «независимость» группировок «ДНР» и «ЛНР» в пределах Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал во время общения с журналистами по итогам переговоров с президентом Азербайджана.



«Мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — сказал он.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» определяют свои «границы» по территории Донецкой и Луганской областей.



«Мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими властями и руководством республик», — добавил он.

22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.