Минских договоренностей больше не существует — Путин

Президент России Владимир Путин констатировал выход России из Минских договоренностей и тот факт, что теперь такого формата, который годами признавался всеми сторонами единственным способом урегулирования конфликта, не существует. Об этом он заявил во время общения с журналистами по итогам переговоров с президентом Азербайджана.



Отвечая на вопрос о судьбе Минских договоренностей, Путин сделал заявление, которое не соответствует действительности — о том, что украинские власти якобы публично отказались от выполнения Комплекса мер, что вынудило Россию признать «ДНР» и «ЛНР». В действительности украинская сторона неоднократно озвучивала приверженность «Минску», однако отказывалась идти на прямые переговоры с группировками, как того требовала Москва.



«Мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер, потому что это результат компромисса. Это было реальным движением к урегулированию мирными средствами... Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик... Теперь Минских соглашений не существует. Что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований», — заявил Путин.

22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.