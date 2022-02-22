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Совфед разрешил Путину использовать российскую армию на Донбассе

22 февраля 2022, 18:09

Совфед разрешил Путину использовать российскую армию на Донбассе

Скриншот из трансляции Скриншот из трансляции

Совет Федерации России разрешил президенту страны Владимиру Путину использовать российскую армии за рубежом. Соответствующее решение было принято на заседании.

Скриншот из трансляции

В ходе заседания докладчики уточнили, что речь идет об использовании вооруженных сил на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях Донбасса.

Сикер Совфеда Валентина Матвиенко объявила, что ввод войск нужен для «установления мира на Донбассе» и «прекращения обстрелов».

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».

В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».

Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.

Укриана, США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.

22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

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