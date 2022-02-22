Путин — об отправке войск в ОРДЛО: Добро не должно быть бессильным

Россия не собирается немедленно направлять свои войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, однако такой вариант предполагается. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам переговоров с президентом Азербайджана.



«Во-первых, я не сказал, что наши войска прямо сразу туда пойдут после нашей встречи. Второе, предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте», — заявил он.



Рассуждая о том, стоит ли начать решать вопросы силой или «остаться на стороне добра», Путин сказал: «А с чего вы взяли, что добро должно оставаться бессильным? Я так не считаю. Я думаю, что добро предполагает возможность себя защищать».

22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.