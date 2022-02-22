Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Путин — об отправке войск в ОРДЛО: Добро не должно быть бессильным

22 февраля 2022, 20:20

Путин — об отправке войск в ОРДЛО: Добро не должно быть бессильным

Россия не собирается немедленно направлять свои войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, однако такой вариант предполагается. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам переговоров с президентом Азербайджана.

«Во-первых, я не сказал, что наши войска прямо сразу туда пойдут после нашей встречи. Второе, предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте», — заявил он.

Рассуждая о том, стоит ли начать решать вопросы силой или «остаться на стороне добра», Путин сказал: «А с чего вы взяли, что добро должно оставаться бессильным? Я так не считаю. Я думаю, что добро предполагает возможность себя защищать».

22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».

Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.

Читайте также:

Совфед разрешил Путину использовать российскую армию на Донбассе

Еще по теме

Люди
Владимир Путин
Прочее
Военная помощь ДНР ЛНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:20
Путин — об отправке войск в ОРДЛО: Добро не должно быть бессильным
18:33
Путин подписал указы о дружбе и сотрудничестве РФ с «ДНР» и «ЛНР»
18:26
МИД России отложил вопрос об определении границ ОРДЛО
13:20
В «ЛНР» и «ДНР» заявили, что считают своей территорией весь Донбасс
11:44
«ДНР» и «ЛНР» «ратифицировали» договоры о дружбе с РФ
11:23
«ДНР» за сутки выявила почти 1 700 заболевших коронавирусом
10:34
«ДНР» объявила призыв на военную службу жителей 18-27 лет, которые не находятся в запасе
09:36
Пушилин подписал «указ» о добровольной мобилизацией мужчин в возрасте старше 55 лет
08:27
«ЛНР» сообщила о 752 заболевших COVID-19 за сутки
00:34
Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз
23:26
Путин поручил направить в Донецк и Луганск российскую армию для «поддержания мира»
21:38
Путин подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР»
19:44
Взрыв в Луганске: «ЛНР» заявила о покушении на руководителя в «представительстве СЦКК»
17:51
«ДНР» заявила о повреждении двух домов и школы в Горловке
17:28
Путин сегодня примет решение о признании «ДНР» и «ЛНР»
все новости
21:48
Военный погиб в результате обстрелов боевиков под Волновахой
21:35
«Мы готовы противодействовать»: Байден назвал признание «Л-ДНР» Россией предпосылкой вторжения в Украину
20:52
Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины
20:30
ЕС согласовал санкции против РФ, под них попадет 351 депутат Госдумы РФ
20:20
Путин — об отправке войск в ОРДЛО: Добро не должно быть бессильным
19:53
Мариуполь вышел на акцию поддержки единой Украины
19:12
Россия признала независимость «Л-ДНР» в пределах Донецкой и Луганской областей — Путин
18:57
Минских договоренностей больше не существует — Путин
18:33
Путин подписал указы о дружбе и сотрудничестве РФ с «ДНР» и «ЛНР»
18:26
МИД России отложил вопрос об определении границ ОРДЛО
18:09
Совфед разрешил Путину использовать российскую армию на Донбассе
18:07
Двое военных пострадали на Донбассе из-за обстрелов
17:22
МИД предложил Зеленскому разорвать дипотношения с Россией
16:50
Евросоюз призвал Россию отказаться от решения признать «Л-ДНР»
16:18
Британия вводит санкции против российских банков и олигархов
все новости
ВИДЕО
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция