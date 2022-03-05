Российские войска обстреливают жилой микрорайон Ирпеня. Там много переселенцев с Донбасса

Российские войска с самого утра обстреливают микрорайон «Синергия» в Ирпене под Киевом. Об этом «НД» сообщили местные жители.



Этот микрорайон представляет из себя новые жилые комплексы с мирными людьми. В частности, там живет много переселенцев из Донецкой и Луганской областей с маленькими детьми, которые переехали туда после российской агрессии 2014 года.



Сейчас на «Синергии» Множество разрушений, пожары. Света и интернета нет. Люди прячутся в подвалах. Информацию о жертвах на данный момент установить невозможно.



Вчера россияне еще базировались в районе станции «Стеклозаводская» на окраине соседней Бучи. Оттуда они обстреливали «Синергию» и район налогового университета.

По данным «НД», российские войска сегодня утром накопили силы, переместились на окраину Ирпеня. Сейчас российская военная техника со знаками V следует в центр города.



Рекомендуем мирным жителям всего Ирпеня идти в укрытия.

Сегодня утром российские войска взорвали железнодорожные пути в районе Ирпеня под Киевом, сделав невозможной эвакуацию мирных жителей на поезде. Поэтому эвакуацию пришлось организовать в районе разрушенного моста в селе Романовка на окраине Ирпеня.