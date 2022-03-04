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Россияне почти сутки обстреливают жилые кварталы Ирпеня

04 марта 2022, 19:50

Россияне почти сутки обстреливают жилые кварталы Ирпеня

Последствия обстрела в Ирпене. Фото из соцсетей Последствия обстрела в Ирпене. Фото из соцсетей

Российские войска уже почти сутки обстреливают жилые кварталы Ирпеня под Киевом. Об этом «НД» рассказали местные жители.

Оккупанты стреляют по району, где находится Государственный налоговый университет, также под огнем микрорайон, который местные жители называют «Синергия». Огонь, предположительно, ведется со стороны Бучи.

В частности, повреждение получил корпус общежития университета. Кроме того в сети выкладывают фото повреждений жилых многоквартирных домов.

Также есть свидетельства о прилете снарядов в частный сектор. Информации о жертвах и всех повреждениях на данный момент нет.

На фоне обстрелов сегодня в Ирпене продолжилась эвакуация женщин и детей.

На поезде их вывезли на железнодорожный вокзал Киева. Затем они поедут во Львов.

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