Россияне взорвали железнодорожные пути в районе Ирпеня. Эвакуация на поезде теперь невозможна

По данным «Укрзализныци», за предыдущие два дня поездами удалось вывезти около трех тысяч жителей Ирпеня и соседних населенных пунктов.



Жилые кварталы Ирпеня обстреливают с четверга российские военные, которые засели в районе станции «Стеклозоводская» в Буче.