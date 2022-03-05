Россияне взорвали железнодорожные пути в районе Ирпеня. Эвакуация на поезде теперь невозможна

Российские войска взорвали железнодорожные пути в районе Ирпеня под Киевом, сделав невозможной эвакуацию мирных жителей на поезде.
Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.
«Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпинской трассе (мост в селе Романовка) там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев», — отметил он.
Эвакуировать будут женщин и детей.
По данным «Укрзализныци», за предыдущие два дня поездами удалось вывезти около трех тысяч жителей Ирпеня и соседних населенных пунктов.
Жилые кварталы Ирпеня обстреливают с четверга российские военные, которые засели в районе станции «Стеклозоводская» в Буче.